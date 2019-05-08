Пьяная жена жестоко расправилась с мужем [ Редактировать ]
В Одессе полиция расследует убийство мужчины, которое совершила жена, передает "УНН".
О преступлении в полицию сообщили соседи супругов. Как выяснилось, конфликтные ситуации случались в этой семье и раньше - мужчина даже привлекался к административной ответственности.
Предварительно установлено, что в вечер трагедии 37-летняя подозреваемая пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Какое-то время мужчина не пускал жену в квартиру, а когда наконец та вошла, возникла ссора. Во время конфликта женщина нанесла 29-летнему пострадавшему ножевые травмы, от которых тот скончался на месте.
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Ранее сообщалось, что в Днепре из-за ДТП перевернулось авто, а также что в Днепре парня избили из-за внешности.
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