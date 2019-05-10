В четверг, 9 мая в Барском районе Винницкой области убили семью фермеров. В полиции озвучили подробности преступления.

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Погибшими оказались 47-летний предприниматель и его 42-летняя жена. В доме находился больной 83-летний отец потерпевшей. У мужчины нарушен слух, поэтому он ничего не слышал, передает Vinbazar.com.

В поле, в двух километрах от дома, оперативники обнаружили сломанный сейф, который принадлежал фермерам. Следователи изъяли видео с камер наблюдения.

Открыто уголовное производство по пункту 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений), а также по части 4 статьи 187 УК (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений).

Напомним, 9 мая в Барском районе Винницкой области убили супругов-фермеров.