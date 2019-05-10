Ученые из Альбертского университета пришли к неожиданным выводам: оказывается, сыр любой жирности способен оказывать профилактику диабета, передает ukrainian wall.

Также сыр способен устранить недостаток кальция, укрепив кости, оказать помощь при наборе мышечной массы, позволяет чувствовать себя энергичным и полным сил.

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Однако он не подойдет гипертоникам, так как имеет свойство повышать давление, и худеющим людям.

Раньше сообщалось о том, как кофе влияет на мужское здоровье. А также какие продукты категорически нельзя есть при вздутии живота.