Почему нужно есть сыр: ответ ученых [ Редактировать ]
Ученые из Альбертского университета пришли к неожиданным выводам: оказывается, сыр любой жирности способен оказывать профилактику диабета, передает ukrainian wall.
Также сыр способен устранить недостаток кальция, укрепив кости, оказать помощь при наборе мышечной массы, позволяет чувствовать себя энергичным и полным сил.
Однако он не подойдет гипертоникам, так как имеет свойство повышать давление, и худеющим людям.
Раньше сообщалось о том, как кофе влияет на мужское здоровье. А также какие продукты категорически нельзя есть при вздутии живота.
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