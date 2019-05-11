11 мая - 131-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 234 дня.

День астрономии

День астрономии отмечается два раза в год - весной и осенью - всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин.



Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу - в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии (Astronomy Week).

Именины 11 мая

Анна, Виталий, Кирилл, Максим

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