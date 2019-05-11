В пятницу, 10 мая, в Киеве состоялся уникальный концерт. Впервые в столице Украины звучала скрипка итальянского мастера XVIII века Джованни Батиста Гваданини, ученика гениального Антонио Страдивари, сообщают "Факты".

Известно, что инструмент стоит порядка миллиона евро.

"Мне хотелось привезти на родину инструмент с ярким особенно красивым звучанием. Эта скрипка как-то сразу пришлась мне по душе. Любопытно, что инструмент, с которым я приехал, сделан из двух скрипок Гваданини. Причем, нижняя дека от скрипки, созданной в его последний (туринский) период жизни, когда мастерство Гваданини достигло наивысшего расцвета. Если бы она вся была туринского периода, то стоила бы гораздо больше миллиона евро", - рассказал скрипач Михаил Захаров.

Раньше сообщалось о том, что скончался знаменитый сценарист.