В Украину привезли уникальную скрипку за миллион евро [ Редактировать ]
В пятницу, 10 мая, в Киеве состоялся уникальный концерт. Впервые в столице Украины звучала скрипка итальянского мастера XVIII века Джованни Батиста Гваданини, ученика гениального Антонио Страдивари, сообщают "Факты".
Известно, что инструмент стоит порядка миллиона евро.
"Мне хотелось привезти на родину инструмент с ярким особенно красивым звучанием. Эта скрипка как-то сразу пришлась мне по душе. Любопытно, что инструмент, с которым я приехал, сделан из двух скрипок Гваданини. Причем, нижняя дека от скрипки, созданной в его последний (туринский) период жизни, когда мастерство Гваданини достигло наивысшего расцвета. Если бы она вся была туринского периода, то стоила бы гораздо больше миллиона евро", - рассказал скрипач Михаил Захаров.
Раньше сообщалось о том, что скончался знаменитый сценарист.
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