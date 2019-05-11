12 мая в Украине отмечают День матери. Мы собрали самые красивые поздравления с праздником для самой счастливой женщины.

***

Я так хочу, чтоб мама улыбалась,

Чтоб в жизни не грустила никогда,

Чтобы всегда тебе все удавалось,

Чтоб не узнала ты, что есть беда.

В день матери, любимая, желаю,

Чтоб ты осталась навсегда такой!

Тебе я эти строки посвящаю –

Прекрасной маме, нежной и родной!

***

Мой первый крик тебя счастливой сделал,

За остальные ты меня прости.

Я в Мамин день тебе признаюсь смело:

Таких, как ты, родная, не найти.

Хочу тебе я пожелать здоровья

И многие счастливые лета.

И просто так ещё хочу напомнить,

Что очень сильно я люблю тебя!

***

С днем матери спешим поздравить всех,

Кого зовут прекрасным словом “мама”.

Пусть в жизни вам сопутствует успех,

Поклон вам, уважение и слава!

Пусть ваши исполняются мечты,

И дарят вам улыбки дети снова.

Вы – гордость нашей доблестной страны,

Любимы будьте, счастливы, здоровы!

***

Добрейший, светлый и красивый праздник

День Матери в финале ноября,

Возможность замечательную дарит

Поздравить, мама милая, тебя!

Всенепременной пожелать удачи

Здоровья, сил и радостнейших дней!

Пусть твое сердце никогда не плачет,

Будь счастлива сама и за детей!

***

С днем матери я поздравляю

Всех женщин на этой Земле!

Любви им большой пожелаю,

Пусть солнце искрится в окне!

Пусть легкими будут дороги,

Не сложными будут пути,

Чтоб все их смогли вы проехать,

А если вдруг нужно – пройти!

Надежды, и веры, и счастья,

Чтоб помнили дети о вас,

Всегда: и сегодня, и завтра

Великое множество раз!

***

Даже если за полвека

Всю планету обойти,

Мне роднее человека,

Кроме мамы не найти.

Мама любит бескорыстно,

Знает все мои секреты

На вопросы очень быстро

Найдет нужные ответы.

И сегодня, в праздник славный,

В день морозный ноября,

Поздравляю свою маму

С днем всех мамочек любя!

Пусть здоровье не подводит

И замедлят бег года,

Пусть проблемы все уходят,

Будь счастливою всегда!

***

С днем матери тебя, подруга дорогая,

Для многих матерей – ты правильный пример,

И в этот день тебе я искренне желаю,

Чтоб не было забот, чтоб не было проблем.

Пусть, радуя тебя, детишки подрастают,

Пусть каждый новый день добро тебе несет,

Пускай тебя мечты по жизни вдохновляют,

Пускай тебя любовь заманчиво зовет!

***

День матери – так трогателен, чист,

Такой великолепный, светлый праздник.

И блеск в глазах от радости лучист,

И столько пожеланий добрых разных!

Пусть дети оправдают во сто крат

Все мамины прекрасные стремленья.

День каждый будет сказочно богат,

Даря волшебно добрые мгновенья!

***

Ты как солнца яркий лучик,

Даришь радость и тепло.

Никого нет в мире лучше,

Как с тобой мне повезло!

Этим утром поздравляю

Я с днем матери тебя.

Счастья, радости желаю,

Нежно, искренне любя!

***

Дорогая, в день осенний,

Спрятавшийся за дождями,

С пожеланьями веселья

Я спешу к тебе с цветами.

Не забуду, как ночами

Ты придумывала сказки.

Как бежали дни за днями —

Был всегда твой голос ласков.

Милая моя, как раньше

Я скажу тебе стихами:

Хоть от детства я все дальше,

Но стремлюсь все также к маме.

***

Глаза впервые открывая,

Я вижу лишь тебя одну.

Ты лучше всех — я это знаю.

И знаю даже почему.

Желаю в этот праздник светлый

Не думать о годах былых —

Они, согласно всем приметам,

Богатство. Береги ты их.

Пусть посетят тебя удача

И доброта родных людей.

Да и не может быть иначе

С любимой мамочкой моей!

***

Хочу любимую сестру

С днем матери поздравить,

Ты сохрани свою красу,

Сумей еще прибавить,

Недавно были мы детьми,

Уже ты мамой стала.

Желаю счастья и любви!

И чтоб всего хватало!

***

Благодарю тебя, моя родная,

За то, что подарила жизни свет.

И по ночам порой не досыпая,

Заботой окружала много лет.

Как выразить словами всё, не знаю,

Ведь слов таких, похоже, в мире нет.

С днем матери тебя я поздравляю,

Желаю светлых дней тебе вовек!

***

Мама, ясный солнца луч!

Светишь ты мне среди туч.

Я спешу к тебе скорей,

Чтобы стало мне теплей.

Благодарности нет края,

В этот день я поздравляю

Лучшую на свете маму!

Нежности дарю ей гамму.

Пусть Господь тебя хранит,

От печалей защитит,

Ну а я клянусь тогда

Радовать тебя всегда!

***

С днем матери вас поздравляю!

Желаю любви и тепла,

Чтоб дети ценили заботу,

Внимание дарили всегда!

Чтоб дом был окутан надеждой,

Чтоб в нем воцарился уют,

Чтоб каждый сосед был наслышан:

Здесь добрые люди живут!

Еще пожелаю вам счастья,

Хороших друзей и коллег,

Желаю удачи, здоровья,

Хороший вы наш человек!

***

Самое первое слово,

Что произносит малыш.

Мамочка, – вторим мы снова,

Что ж ты, родная не спишь?

Взгляд твой и нежный, и добрый

Прячет усталости след.

Мамочка, – пусть будет много

В жизни твоей светлых лет!

Праздник сегодня прекрасный,

Я поздравляю тебя!

Знай, что совсем не напрасно

Ты воспитала меня!

***

Сегодня праздник у моей мамули,

День матери вновь празднует страна.

Хочу, чтоб беды навсегда уснули,

И в дом не приходили никогда.

Прости меня за все мои обиды,

Ведь очень сильно я тебя люблю.

Желаю горя никогда не видеть,

Всё лучшее сейчас тебе дарю!

***

Мою подругу поздравляю,

Как матери, хочу сказать:

Любить детей своих желаю,

Но о себе не забывать!

Красивой мамой оставаться,

И мужа своего любить,

Всегда веселой быть стараться,

И вовсе в жизни не грустить!

***

С днем матери, сестра моя,

Сегодня поздравляю,

И от души я для тебя

Хорошего желаю!

Пускай тебе всегда везет,

Пускай все удается,

Удача рядышком идет,

И в жизни светит солнце!

***

Мама … Сколько в слове этом

Счастья, солнышка и света!

Сколько нежности, добра,

Взгляда милого тепла.

И в день матери, родная,

Радость льётся пусть без края.

Будь же рядом ты вовек,

Дорогой мой человек!

***

День особенный сегодня,

К нему готовились не зря,

День Матери — святой Мадонны

Заполнил все наши сердца.

Тебя, мамуля, поздравляем,

Желаем счастья много лет,

Чтобы всегда ты улыбалась,

Чтоб ярок солнца был рассвет.

Тебе мы радости подарим,

Заполним ею каждый миг.

Всегда мы будем с тобою рядом,

Чтоб мрак вдруг в душу не проник.

***

Пусть снежинки конец этой осени значат.

С тобой, мама, мой путь по-особому начат.

Я в дни счастья свои лишь тебя хочу славить.

Тебя с «Маминым днем» хочу сильно поздравить.

Мама, выросла я, но ведь где я ни буду,

Я тропинку в твой дом никогда не забуду.

Поздравленья мои ты прими, дорогая.

Доброй мамы такой во всем мире не знаю.

***

Много дат в году хороших,

Но красивей не сыскать,

Календарь нас призывает

Вновь день мамы отмечать!

Это повод, мамочка,

Чтоб тебе сказать,

Как тебя люблю я,

И счастья пожелать!

Не грусти, не унывай,

Больше улыбайся,

Слезкам воли не давай

Цели добивайся!

Будь красивой, молодой

Не болей простудой!

Обещаю, огорчать

Никогда не буду!

***

Сегодня солнышко умылось,

Пораньше на небо взошло,

Природа вся преобразилась,

Нам время праздника пришло!

День матери по всей планете,

Для них единственных, родных,

Цветы к ногам приносят дети,

За ласку и заботу их!

***

Как маму можно не любить?

Ведь никого же нет роднее!

Ведь ты дала возможность жить

И сделала меня сильнее.

Мамуля, с праздником тебя!

Здоровья, счастья и удачи,

И если что не так, прости меня,

Ты для меня так много значишь!

***

Если мама рядом – нам всегда тепло,

На душе спокойно, весело, светло.

Мама нам подарит солнца нежный луч

И подскажет лучший, самый верный путь.

Мама понимает, любит нас всегда

И советом добрым сохранит от зла.

Пусть нас согревает ещё много лет

Глаз родных и милых негасимый свет!

Также смотрите красивые открытки-поздравления с Днем матери.