Нічні приморозки, затяжні дощі та град на Львівщині. Фермери почали підраховувати збитки. Про цьогорічний неврожай вже попереджають агрономи. Як це позначиться на цінах на фрукти та ягоди - дізнавалася Христина Гашенко.

Затяжні дощі та град. За декілька днів минулого тижня в області випала третина, а подекуди навіть половина, місячних опадів, кажуть синоптики. Зниження температури повітря до -3 науковці називають аномальним явищем. Востаннє таке похолодання фіксували 12 років тому.

"У зв'язку зі зміною клімату спостерігається тривалі періоди бездощові і періоди скажімо короткочасні дощові періоди з великою кількістю опадів, які випадають за кілька днів", - говорить Олена Смалюх, в.о. начальника відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометеоцентру.

В одному із районів області негода знищила 500 гектарів посівів.

"Кукурудза є, ріпак ярий і є 15 гектарів сої. Для тих хто постраждав це суттєво, а для Львівської області впливу воно мати не буде. терміни вони ще не пройшли і сільгоспвиробники зможуть зараз пересіяти ці посіви пізніми культурами", - говорить Ігор Вус, начальник управління департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації.

Від затяжних дощів постраждали і сільські городи. Подекуди замулило цибулю і часник, пожовкла кукурудза.

"Багато, та вся кукурудза до кінця така жовтява але кажуть вона відросте", - говорить Віра Михайлівна, мешканка села Новосілки.

Найбільше від негоди постраждали фруктові дерева. На Львівщині агрономи прогнозують низький врожай черешень та вишень. На деревах цього року загинуло майже 50 відсотків цвіту.

"Квітка трошки постраждала і ми вже бачимо, що зав'язалося, а що буде пусте. ми застережно внесли препарати вітаміни амінокислоти але очевидно не зовсім все спрацювало", - говорить Олексій Юрчишин, агроном фермерського господарства.

Поменшає цьогоріч на ринку й львівських яблук.

"Попадання шкідливих спор в квітку в середину квітки потім при зберіганні може виникнути така хвороба як гнилі", - говорить Олексій Юрчишин, агроном фермерського господарства.

Науковець Ігор Дидів, котрий досліджує овочі та фрукти у Львівському національному аграрному університеті, прогнозує втрати врожаю полуниці до 10 відсотків.

"Якщо, наприклад, на листочках утворюються такі білий наліт неначе мукою посипав - це є борошниста роса", - говорить Ігор Дидів, доцент кафедри садівництва та овочівництва Львівського національного аграрного університету.

Економісти прогнозують: через цьогорічний неврожай на львівських ринках здорожчають фрукти та ягоди. Втім, на скільки саме, не беруться оцінювати. Тим часом, в області й наступного тижня синоптики очікують дощі та грози.