Офіційний постер Канського кінофестивалю розгорнули на фасаді Палацу фестивалів і конгресів - саме там уже завтра розпочнеться традиційне свято кіно.

Постер цьогоріч присвячений французькій режисерці Аньєс Варда. На ньому - фотографія зі знімання її першого фільму. Тоді 26-річній дівчині довелося залізти на спину операторові, щоб зазирнути в об'єктив камери.

Фільми Аньєс Варда змагалися за "пальмову гілку" 13 разів. Режисерка пішла з життя у березні цього року.