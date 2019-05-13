У Каннах почалася підготовка до кінофестивалю [ Редактировать ]
Офіційний постер Канського кінофестивалю розгорнули на фасаді Палацу фестивалів і конгресів - саме там уже завтра розпочнеться традиційне свято кіно.
Постер цьогоріч присвячений французькій режисерці Аньєс Варда. На ньому - фотографія зі знімання її першого фільму. Тоді 26-річній дівчині довелося залізти на спину операторові, щоб зазирнути в об'єктив камери.
Фільми Аньєс Варда змагалися за "пальмову гілку" 13 разів. Режисерка пішла з життя у березні цього року.
по теме
Зірки шоу-бізнесу влаштували костюмований бал у Нью-Йорку
Леді Гага представила ціле шоу з роздяганням, у фіналі якого, з гігантських об'ємів сукні - співачка залишилася в самій спідній білизні
На Закарпатті влаштували "овечий" фестиваль
Незвичайний конкурс краси та частування справжньою бринзою влаштували на Закарпатті
Представители Каннского фестиваля объявили номинантов премии
Международный Каннский кинофестиваль уже совсем скоро отгремит в Каннах
До мурашек по коже: опубликован трейлер фильма "Оно-2"
Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма ужасов "Оно-2". Картина станет продолжением ремейка экранизации одноименного романа Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году
До Харкова привезли червону скрипку Страдіварі
Під час виступів, скрипка ніби намагається переповісти свою долю й трагедії людей, яким вона належала - що це за історії та чому інструмент називають містичним?