Согласно данным, которые были получены специалистами из Университета штата Огайо, в помидорах содержатся соединения, обеспечивающие усиленную защиту кожи от ультрафиолетового излучения и понижающие риск развития рака кожи.

Речь, в частности, идет о пигментах каротиноидах, которые придают помидорам красный цвет. По версии исследователей, эти соединения способны накапливаться в коже и поглощать избыток ультрафиолета.

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В рамках проекта был проведен ряд экспериментов с мышами. Грызунов, которые употребляли вместе с кормом десятипроцентный томатный порошок, специально подвергали ультрафиолетовому излучению. В результате выяснилось, что у грызунов, которые каждый день ели помидоры и подвергались ультрафиолетовому излучению, риск возникновения рака кожи в среднем был снижен вполовину - у них было зафиксировано на 50 процентов меньше опухолей.



Исследователи отметили, что эффективнее всего с развитием онкологии борется ликопин, содержащийся в свежих помидорах. Помимо этого, их работа показала, что снижение риска в связи с потреблением помидорных пигментов касается не всех видов рака кожа, а только так называемых немеланомных, в случае которых опухоли развиваются из другого типа клеток кожи, нежели меланома.

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