В Украине появится монета с легендарным актером (фото) [ Редактировать ]
Национальный банк Украины представил новую монету, посвященную выдающемуся украинскому актеру и режиссеру Панасу Саксаганскому.
На сайте Национального банка Украины указано, что монета выйдет номиналом 2 гривны.
На аверсе монеты изображены любимое кресло актера, на котором лежит шляпа, а также силуэт актера с маской в руке.
На реверсе монеты размещен зеркальный абрис актера, который держит маску с лицом в руке. В НБУ объяснили, что это символизирует его талант перевоплощения.
Раньше сообщалось о том, куда украинцы переводят деньги. А также в НБУ спрогнозировали, что будет дорожать в Украине больше всего
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