Национальный банк Украины представил новую монету, посвященную выдающемуся украинскому актеру и режиссеру Панасу Саксаганскому.

На сайте Национального банка Украины указано, что монета выйдет номиналом 2 гривны.

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На аверсе монеты изображены любимое кресло актера, на котором лежит шляпа, а также силуэт актера с маской в руке.

На реверсе монеты размещен зеркальный абрис актера, который держит маску с лицом в руке. В НБУ объяснили, что это символизирует его талант перевоплощения.

Раньше сообщалось о том, куда украинцы переводят деньги. А также в НБУ спрогнозировали, что будет дорожать в Украине больше всего