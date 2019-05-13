Из Украины в течении первого квартала 2019 года перевели 75 миллионов долларов, то есть 3,24% от общей суммы, сообщил Национальный банк Украины.

Топ-5 стран, в которые больше всего поступило денежных переводов из Украины:

Россия - 33%;

Грузия -10%;

Китай - 6%;

Азербайджан - 6%;

Узбекистан - 4%.

В Украине за этот период поступило 531 миллиона долларов, а это 22,90% от общей суммы переводов.

Сумма денежных переводов из США составляет 18%, а из Израиля - 15%. В пятерку стран также вошли Италия - 9%, Польша - 7% и Россия - 6%.

По данным НБУ, сумма переводов в страну в семь раз превышает сумму, которая отправлена ​​за границу.

Раньше сообщалось о том, что в НБУ спрогнозировали, что будет дорожать в Украине больше всего. А также, кто получит 10 тысяч субсидии.