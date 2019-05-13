Куда украинцы переводят деньги - статистика НБУ [ Редактировать ]
Из Украины в течении первого квартала 2019 года перевели 75 миллионов долларов, то есть 3,24% от общей суммы, сообщил Национальный банк Украины.
Топ-5 стран, в которые больше всего поступило денежных переводов из Украины:
- Россия - 33%;
- Грузия -10%;
- Китай - 6%;
- Азербайджан - 6%;
- Узбекистан - 4%.
В Украине за этот период поступило 531 миллиона долларов, а это 22,90% от общей суммы переводов.
Сумма денежных переводов из США составляет 18%, а из Израиля - 15%. В пятерку стран также вошли Италия - 9%, Польша - 7% и Россия - 6%.
По данным НБУ, сумма переводов в страну в семь раз превышает сумму, которая отправлена за границу.
Раньше сообщалось о том, что в НБУ спрогнозировали, что будет дорожать в Украине больше всего. А также, кто получит 10 тысяч субсидии.
по теме
Цены в Украине: в НБУ назвали причину повышения
Рост цен на овощи "борщевого набора", прежде всего на лук и белокочанную капусту, был обусловлен ажиотажным спросом, отметили в НБУ
В Австралии напечатали 46 миллионов купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой
Госдолг Украины: Маркарова озвучила прогноз
Уровень государственного долга Украины к ВВП планируют снизить до 49%
Субсидии в Украине: в НБУ назвали причину сокращения выплат
В январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
НБУ озвучил прогноз мировых цен на нефть и газ
Мировые цены на нефть будут колебаться, а стоимость природного газа будут медленно расти