Супруга известного украинского певца Димы Монатика разместила в Instagram архивные фото, сделанные во время двух ее беременностей.

"С благодарностью и любовью за такой дар свыше. Всех мамочек с праздником, с искренним уважением и восхищением!", - написала Ирина под своими снимками.

Отметим, популярный украинский певец всегда был скрытен в плане семейной жизни и свою жену представил публике не так давно.

Раньше сообщалось о том, что Седокова разыграла поклонников беременностью. А также Меган Маркл родила первенца.