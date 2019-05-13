Беременная жена Монатика растрогала фанов новым фото [ Редактировать ]
Супруга известного украинского певца Димы Монатика разместила в Instagram архивные фото, сделанные во время двух ее беременностей.
"С благодарностью и любовью за такой дар свыше. Всех мамочек с праздником, с искренним уважением и восхищением!", - написала Ирина под своими снимками.
Отметим, популярный украинский певец всегда был скрытен в плане семейной жизни и свою жену представил публике не так давно.
Раньше сообщалось о том, что Седокова разыграла поклонников беременностью. А также Меган Маркл родила первенца.
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