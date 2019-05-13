Парламент визначиться з датою інавгурації – Андрій Парубій [ Редактировать ]
Уже цього тижня парламент може визначитися із датою інавгурації Володимира Зеленського.
Про це заявив голова Верховної Ради - Андрій Парубій. Нині у парламенті зареєстровано 4 постанови, які пропонують три дати проведення церемонії: 19 травня, 20 травня та 1 червня. За словами Парубія, перед цим парламент має розглянути постанови, зокрема, про скасування ухваленого закону про функціонування мови та законопроекти із паливно-енергетичного блоку. А вже потім нардепи зможуть перейти і до постанов про інавгурацію. Якого саме дня цього пленарного тижня ці документи винесуть на розгляд депутатів -- невідомо.
"Цього тижя ми маємо розглянути постанови про призначення інавгурації, статом на сьогодні зареєстровано 4 постанови, одна з них відкликана, і я вважаю це теж одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання Верховної Ради України ", - Анрій Парубій, голова Верховної Ради України
Якщо у парламенті не набереться достатньої кількості голосів для затвердження однієї з дат інавгурації, ключове рішення має прийняти голова Верховної Ради Андрій Парубій. Це право закріплене за спікером у законодавстві України. У будь-якому випадку, інавгурація нового президента має відбутися не пізніше, ніж за 30 днів після публікації офіційних результатів виборів у "Голосі України", а це, нагадаю, сталося 3-го травня.
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