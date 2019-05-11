11 мая в одной из многоэтажек Днепровского района Киева, по адресу улица Тычины,11 в квартире на 7 этаже обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку. Как сообщает "Информатор", малышку срочно госпитализировали.

По словам соседей погибших, они вызвали полицию и спасателей неприятного запаха на лестничной клетке 9 этажа. Тела нашли в квартире на 7-м этаже. Сотрудники ГСЧС вскрыли дверь и нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок - девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

Ранее девочку с родителями искали в одной из групп района. По словам тех же соседей, семья была неблагополучная — злоупотребляли наркотиками.

Последний раз семью видели 2 мая. В тот же день в квартире слышали скандал. После этого все пропали. Полицию вызывали еще когда семья пропала, однако в тот день квартиру полицейским никто не открыл, а вскрывать ее на еще не было никаких оснований.

На месте дежурят полицейские, спасатели и медики. Что произошло и подробности инцидента будут выяснять правоохранители.

Представители полиции подтвердили, что в квартире было обнаружено два тела - женское и мужское. От дальнейших комментариев на данный момент они отказались.

Напомним, в Николаеве ребенка насмерть придавило мусором.