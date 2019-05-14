У Флориді на подвір'ї знайшли алігатора [ Редактировать ]
Алігатора на подвір'ї знайшли поліцейські округу Кольєр у Флориді. Його помітили учні, які чекали на шкільний автобус. Вони й викликали поліцію. Хижак сховався у листі просто біля сусідньої оселі.
Коли приїхали правоохоронці, крокодил узявся чинити спротив. Зрештою його спіймали, вивезли за місто і відпустили.
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