Алігатора на подвір'ї знайшли поліцейські округу Кольєр у Флориді. Його помітили учні, які чекали на шкільний автобус. Вони й викликали поліцію. Хижак сховався у листі просто біля сусідньої оселі.

Коли приїхали правоохоронці, крокодил узявся чинити спротив. Зрештою його спіймали, вивезли за місто і відпустили.