На Буковині відцвітає Долина тюльпанів. Щоб зберегти цибулини, квіти зривають. А з пуп'янків, щоб не викидати, вирішили зробити картини. Подробиці в сюжеті наших кореспондентів.

Величезні мішки, рукавички та цілі гори терпіння. Уже зовсім скоро Долина тюльпанів перетвориться на звичайне поле, квіти починають зривати.

Три мільйони запашних квітів висадило подружжя Стратійчуків недалеко від Чернівців. Грядки зробили у формі карти України. Кожна область свого кольору, та окремого сорту. Цибулини привозять з Нідерландів. І щороку - колекція поповнюється новИми сортами.

"Це пізній сорт. В основному, всі сорти відцвітають, а цей тільки зацвів і ще не розпустився до кінця. Як розпуститься - взагалі ці пелюстки так розкриються і буде дуже красиво", - говорить Мирослава Стратійчук, власниця Долини тюльпанів.

Цьогоріч тюльпани квітували трохи менше місяця. Та головне на плантації не бутони, а цибулини. Аби не виснажувати їх, квітку зривають у розпалі цвітіння.

"Ми можемо зривати ось так за високо, якщо тюльпан цього дозволяє. А можемо зірвати просто головку. Нам бутон вже не потрібен, оскільки в нього йде вся енергія від тюльпану".

Туристи, котрі з'їжджаються помилуватися останніми миттєвостями цвітіння, збентежені. Та розуміють: аби наступного року квітка буяла яскравіше, її необхідно зірвати зараз. Господарі Долини пропонують долучитися до процесу.

"Враження, що це не така легка праця, але красива праця. Спочатку любуєшся, а потім працюєш", - говорить Валентина Віскрівець, туристка.

Зірвані тюльпани господарі вирішили не викидати. З бутонів викладуть картини.

"Малюнок - це завжди цікаво, тим більше з квітів. І завжди цікаво по складності. Це зараз жар-птиця, а там вже викладений метелик у сердечку", - говорить Олександр Стратійчук, власник Долини тюльпанів.

За місяць цибулини почнуть викопувати. Потім посортують та просушать. А вже у жовтні - будуть висаджувати знову. Аби вразити туристів наступного року.