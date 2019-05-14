У Брюсселі тривають урочисті заходи з нагоди 10-річчя Східного партнерства. До бельгійської столиці прибули лідери ЄС та країн-учасниць ініціативи, зокрема і президент України Петро Порошенко. Олена Абрамович розкаже більше.

Україна, Грузія, Молдова, а також Вірменія, Азербайджан і Білорусь. Стати особливими партнерами цим шістьом країнам Євросоюз запропонував 10 років тому. За цей час держави отримали чимало фінансової та консультативної допомоги. Кілька з них підписали Угоду про Асоціацію з ЄС, набули право на безмитну торгівлю та безвізові подорожі. Тепер так званим відмінникам варто запропонувати щось нове, наполягають у певних країнах Євроспільноти.



"Вважаю, що має бути чітка європейська перспектива для цих країн. Потрібно надати певний стратегічний план на майбутнє для найпросунутіших держав, таких як Україна, Грузія та Молдова, забезпечивши їх практичними результатами співпраці", - говорить Томаш Петршичек, міністр закордонних справ Чехії.



Проте, після референдуму в Нідерландах, Брюссель не квапиться із зобов'язаннями. Голландці, нагадаю, змусили ЄС пообіцяти, що Угода про асоціацію не передбачає майбутнього членства. Тож, наразі плани на майбутнє Євросоюзу та країн Східного партнерства обмежуються 20 цілями до 2020 року.





"Я не припиняю повторювати і знаю, що це звучить не вельми привабливо, але країнам, як Грузія, варто матеріалізувати те, що вони вже отримали - Угоду про асоціацію, глибоку й всеосяжну Зону вільної торгівлі. Щоб простимулювати її економічний розвиток. А тоді вже будемо дивитися, які далі кроки робити", - говорить Йоганнес Ган, Європейський комісар із політики розширення.



Поділились ідеями та обговорили здобутки й лідери країн Східного партнерства. На святкову вечерю їх зібрав президент Європейської ради, Дональд Туск. Долучилися і засновники цього формату, колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції, Радослав Сікорський і Карл Більдт. Єдиний, хто не приїхав, - білоруський президент Олександр Лукашенко.



"Я запропонував низку речей для того, щоб ми не знижували темпи нашого співробітництва з Європейським союзом, це вдалося. Велику увагу було приділено продовженню санкцій. Ті кроки і та зовнішня політика, яка останні 5 років проводилась в Україні, сьогодні дозволила стверджувати, що Україна завоювала високий авторитет", - заявив Петро Порошенко, президент України.



Продовжаться святкування і у вівторок вранці - конференцією високого рівня. Там про здобутки та нові цілі дискутуватимуть міністри та глави держав Східного партнерства.

