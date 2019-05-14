В России экстренно сел пассажирский самолет: что произошло [ Редактировать ]
Во вторник, 14 мая в московском аэропорту "Внуково" экстренно сел самолет с 109 пассажирами на борту. Посадку пилот решил осуществить из-за проблем с шасси.
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair должен был выполнять рейс из Москвы в Милан. Однако из-за проблем со стойкой шасси, которую невозможно было убрать, уже в небе экипаж решил сажать авиасудно. Об этом сообщает ТАСС.
Перед посадкой лайнер некоторое время кружил над аэродромом, сбрасывая топливо.
Ранее мы писали о том, что в России самолет подал сигнал бедствия и экстренно возвращается в аэропорт.
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