Во вторник, 14 мая в московском аэропорту "Внуково" экстренно сел самолет с 109 пассажирами на борту. Посадку пилот решил осуществить из-за проблем с шасси.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair должен был выполнять рейс из Москвы в Милан. Однако из-за проблем со стойкой шасси, которую невозможно было убрать, уже в небе экипаж решил сажать авиасудно. Об этом сообщает ТАСС.

Перед посадкой лайнер некоторое время кружил над аэродромом, сбрасывая топливо.

Ранее мы писали о том, что в России самолет подал сигнал бедствия и экстренно возвращается в аэропорт.