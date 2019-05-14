Во вторник, 14 мая, в России самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий по рейсу "Калининград-Москва" подал сигнал бедствия. Об этом сообщает Mash.

В небе борт находился уже 40 минут. После сигнала Боинг 737 продолжил маршрут в "Шереметьево", сейчас готовится к посадке.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.

Позже на сайте аэропорта "Шереметьево" опубликовали поминутную хронологию катастрофы.