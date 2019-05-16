В Америке создадут аналог "Евровидения" [ Редактировать ]
Страны Америки решили создать свой аналог "Евровидения". Песенный конкурс получит название American Song Contest, сообщает The Hollywood Reporter.
Запуск проекта должен состояться в 2021 году. Примут в нем участие как конкурсанты из США, так и из других стран.
"Помимо спортивных мероприятий, "Евровидение" является крупнейшим телевизионным шоу на Земле, оно объединяет континент, и каждый может голосовать. Мы не можем дождаться, чтобы представить этот замечательный конкурс на крупнейшем телевизионном рынке в мире", - отметил Питер Сеттман, генеральный директор и креативный директор Brain Academy.
По его словам, аудитория телевидения с каждым годом увеличивается, а потому настало время представить это яркое шоу американской публике.
Раньше сообщалось о том, что участницу "Евровидения" жестко раскритиковали за внешний вид. А также читайте, где и когда смотреть второй полуфинал "Евровидения".
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