15 мая полиция Винницкой области задержала подозреваемого в совершении убийства супругов фермеров в с. Шипинки Барского района. Об этом во время брифинга сообщил руководитель областного главка полиции Александр Цымбалюк.

По словам главного полицейского области, камеры наблюдения во дворе дома погибших зафиксировали мужчину, который из двух ружей расстрелял супругов. Во время отработкт в поле, в двух километрах от дома погибших полицейские нашли сейф со следами взлома, в котором находились несколько сотен долларов.

На основании собранной информации и оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на территории одной из областей. В дальнейшем в лесопосадке полицейские изъяли два охотничьих ружья - гладкоствольное и нарезное, из которых были расстреляны фермеры.

Убийцей оказался 29-летний житель города Бар, работал охранником ставка и подрабатывал грузовыми перевозками. В частности, его нанимали для транспортировки яблок заготовители сельхозпродукции. Через них он и узнал об успешном фермерском хозяйстве и решил убить хозяев и присвоить их деньги. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит пожизненное заключение.

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