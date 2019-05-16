В аеропортах Єгипту та Кіпру застрягли сотні українських туристів [ Редактировать ]
Зіпсований відпочинок. Сотні українських туристів напередодні застрягли в аеропортах Єгипту та Кіпру. Причина - затримка рейсів авіакомпанії "Скай Ап".
Через несправність одного з літаків відбувся збій розкладу більшості чартерів,- пояснили в компанії. Графік і досі не відновили. За інформацією онлайн-табло перевізника, сьогодні щонайменше десять рейсів вилетіли й прибули із запізненням від 3 до 8 годин.
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