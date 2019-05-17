"Евровидение-2019": Лазарев оказался в центре скандала [ Редактировать ]
Певец Сергей Лазерев, который в этом году представляет Россию на "Евровидении 2019", перед вторым полуфиналом конкурса оказался в центре скандала. Как оказалось, идея номера артиста очень похожа на выступление представительницы Северной Македонии Тамары Тодевской. У обеих конкурсантов концепция постановки основывается на зеркальных экранах, которые размещаются в центре сцены.
Сергей Лазарев уже успел прокомментировать эту ситуацию. В интервью одному из российских СМИ он рассказал, что также заметил некое сходство номеров, но, по его мнению, главное, чтобы песня вызывала эмоции у зрителя.
Согласно программе второго полуфинала Евровидения 2019, Сергей Лазарев выступит под 13 номером, а Тодевская будет петь 17-й по счету. Пользователи сети разделились во мнениях. Некоторые юзеры, кроме этого, подметили, что стиль одежды Лазарева "скопирован с Димы Билана", который победил на Евровидении в 2008 году.
Ранее палестинские террористы грозились сорвать песенный конкурс, который в этом году проходит в Израиле.
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