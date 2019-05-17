Певец Сергей Лазерев, который в этом году представляет Россию на "Евровидении 2019", перед вторым полуфиналом конкурса оказался в центре скандала. Как оказалось, идея номера артиста очень похожа на выступление представительницы Северной Македонии Тамары Тодевской. У обеих конкурсантов концепция постановки основывается на зеркальных экранах, которые размещаются в центре сцены.

Сергей Лазарев уже успел прокомментировать эту ситуацию. В интервью одному из российских СМИ он рассказал, что также заметил некое сходство номеров, но, по его мнению, главное, чтобы песня вызывала эмоции у зрителя.

Согласно программе второго полуфинала Евровидения 2019, Сергей Лазарев выступит под 13 номером, а Тодевская будет петь 17-й по счету. Пользователи сети разделились во мнениях. Некоторые юзеры, кроме этого, подметили, что стиль одежды Лазарева "скопирован с Димы Билана", который победил на Евровидении в 2008 году.

Ранее палестинские террористы грозились сорвать песенный конкурс, который в этом году проходит в Израиле.