В пятницу, 17 мая, на въезде в Вышгород произошло ДТП с участием автомобиля Audi. Предварительно, водитель не поделил дорогу с мотоциклистом и на большой скорости вылетел в кювет, сообщает "Информатор".

По словам хозяина машины, он с друзьями выпивал на берегу Киевского моря. Чтобы не садиться за руль в нетрезвом состоянии, мужчины решили заказать услугу "трезвый водитель".

Читайте также В Днепре троллейбус переехал пенсионерку

В автомобиле, предварительно, находились 4 пассажира, двое из которых - девушки. По словам хозяина машины, водитель ехал по улице Днепроводской на скорости около 160 километров в час. На светофоре он не поделил дорогу с мотоциклом, который двигался впереди, и авто вылетело в кювет.

Отмечается, что авария обошлась без пострадавших. На месте происшествия работали 2 наряда патрульной полиции и скорая помощь. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве "евробляхер" наехал на полицейского, а также в Херсоне грузовик раздавил легковушку.