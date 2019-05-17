Умерла известная модель Playboy [ Редактировать ]
Модель и суперзвезда рестлинга Эшли Массаро была найдена в бессознательном состоянии у себя дома на Лонг-Айленде. Женщину срочно доставили в больницу, где некоторое время спустя врачи констатировали ее смерть, передает golos.ua.
Причины смерти пока не раскрываются. Но отмечается, что она не связана с криминалом.
26 мая Эшли должно было исполниться 40 лет. У нее осталась 19-летняя дочь Алексис.
В январе Массаро, как будто предвидя свою судьбу, оставила такой пост Instagram: "Те, кто умерли вчера, имели планы на это утро. И те, кто умер этим утром, имели планы на вечер. Не принимайте жизнь, как данность. В мгновение ока все может измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. У вас может больше никогда не быть шанса".
Ранее сообщалось, что умерла легендарная актриса из "Твин Пикс", а также скончался знаменитый сценарист.
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