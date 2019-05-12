Умерла легендарная актриса из "Твин Пикс" [ Редактировать ]
В США 11 мая скончалась американская актриса Пегги Липтон, известная по роли владелицы закусочной Нормы Дженнингс в телесериале Девида Линча Твин Пикс. О смерти 72-летней актрисы сообщили ее дочери Кидада и Рашида, информирует Los Angeles Times.
Липтон умерла из-за онкологического заболевания, ее смерть наступила в окружении родственников – дочерей и племянниц. По данным СМИ, женщина боролась с раком толстой кишки.
Помимо Твин Пикс, актриса снималась в фильмах и сериалах, в том числе таких, как Колдунья, Час Альфреда Хичкока, Виргинцы, Диснейленд.
Раньше сообщалось о том, что скончалась популярная российская актриса. А также скончался знаменитый сценарист.
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