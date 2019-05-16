Фанаты смонтировали забавные танцы Лолиты Милявской, и той понравилось. Видео певица опубликовала в своем Instagram.

Запись представляет собой танцы Лолиты в разное время и в разных местах - на концертах и телешоу, - но под одну песню - "Я же мать" Анны Седоковой.

Милявской понравилась как песня, так и видео со своими танцами под нее (она поблагодарила смонтировавших его фанатов).

"Мама в шоке!" - добавила она.

Раньше сообщалось о том, что скандальная Лолита резко высказалась о победе Зеленского.