"Мама в шоке": Лолита зажгла под Седокову (видео) [ Редактировать ]
Фанаты смонтировали забавные танцы Лолиты Милявской, и той понравилось. Видео певица опубликовала в своем Instagram.
Запись представляет собой танцы Лолиты в разное время и в разных местах - на концертах и телешоу, - но под одну песню - "Я же мать" Анны Седоковой.
Милявской понравилась как песня, так и видео со своими танцами под нее (она поблагодарила смонтировавших его фанатов).
"Мама в шоке!" - добавила она.
Раньше сообщалось о том, что скандальная Лолита резко высказалась о победе Зеленского.
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