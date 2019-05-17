Женщины на лодке сбежали из России в Украину [ Редактировать ]
Под Луганском пограничный наряд задержал двух женщин, которые с помощью лодки переправились из России в Украину, сообщает "УНН".
Известно, что задержали женщин на берегу реки Деркул пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в районе проведения операции объединения сил.
Как выяснилось, это были две женщины, гражданка Украины и России. Они пытались попасть в населенный пункт на территории Украины к своим знакомым. При этом у гражданки России отсутствовали документы.
Украинку привлекли к административной ответственности за нарушение границы, а гражданку России задержаны с целью установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения.
Кроме того, принимаются меры по установлению круга лиц, содействие в перемещении указанных граждан через государственную границу по реке Деркул.
Ранее сообщалось, что женщины убили беременную и забрали ребенка.
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