Эпатажная певица Maruv в сотрудничестве с популярным швейцарским певцом и диджеем Monsimann выпускают совместную песню "Mon Amour".



Уже 17 мая Maruv и Monsimann представят миру свою совместную работу под названием "Mon Amour".

Яркая танцевальная песня поражает слушателя аутентичным звучанием и уникальным вокальным исполнением Maruv. Вместе с релизом также будет представлен клип, в стилистике неонового нуара, в его съемках приняли участие оба артиста. Видео идеально передает атмосферу трека, перед энергетикой которого невозможно устоять.



Познакомившись в Минске во время съемок одной из телепередач, Maruv и Monsimann сразу нашли общий язык и стали обсуждать возможность записать что-то совместное. Monsimann рассказал о своих впечатлениях от коллаборации: "Я узнал о Maruv благодаря ее хиту Drunk Groove, и подумал, что звучание этого трека действительно особенное и даже инновационное. После знакомства мы сразу поладили, много переписывались, и ей понравился один из моих инструменталов с хуком Mon Amour. Мы стали работать вместе, обсуждая идеи по электронной почте. Что замечательно в Maruv, так это то, что она автор и продюсер, как и я. У нее есть реальное видение того, что она хочет. Вместе мы приняли участие в съемках клипа, и Maruv показалась мне очень смелой и при этом профессиональной артисткой. Я искренне доволен нашей совместной работой".

Процесс создания клипа также прошел максимально креативно. Maruv осталась под сильным впечатлением от сотрудничества с Monsimann: "Съемки клипа прошли отлично. Спасибо большое Mosimann за то, что смело шел на все мои авантюры, и мы в итоге сняли отличную видеоработу. И, конечно же, мне очень нравится сама песня! Огромное спасибо ему за то, что заметил меня на фестивале в Минске и предложил сделать фит. Получилось классно, мы целый год готовили эту песню, и теперь настало ее время!"



"В клипе я на пуантах, я давно об этом мечтала. Это далось мне не так сложно, всего лишь отбитые пальцы ног и вы сможете ходить и танцевать на пуантах. Конечно, до балерин мне далеко, до их подъемов как они делают фуэте и так далее но в контексте моей танцевальной пластики это выглядит очень красиво и интересно", - поделилась Аня.



Режиссером и стилистом нового видео была Яна Чаплыгина и это уже не первая совместная работа. Она же была режиссером нашумевшего Siren Song.

Раньше сообщалось о том, что Maruv снова обокрали в аэропорту "Борисполь". А также Maruv шокировала кардинальной сменой имиджа.