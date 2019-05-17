Певица Ани Лорак, которая представляла Украину на конкурсе "Евровидение" в 2008 году и заняла там второе место, прокомментировала музыкальное соревнование. Она высказалась по поводу выступления российского певца Сергея Лазарева на "Евровидении-2019" и добавила, что с помощью Филиппа Киркорова артист сможет выступить достойно, сообщает "Собеседник".

При этом Киркоров, который на "Евровидении-2019" продюсирует номер Сергея Лазарева, в свое время помогал и Лорак с организацией выступления на конкурсе. Певица высказала мнение, что Киркорова пора сделать "президентом Евровидения".

"Для меня участие в "Евровидении" - знаковое. Я туда поехала, как и Сергей Лазарев, уже имея за плечами большой опыт выступлений. Я завоевала второе место. Но это серебро для меня дороже золота. А Киркоров сыграл одну из величайший ролей в моей жизни и На евровидении впервые меня назвал дивой", - разоткровенничалась Лорак.

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Артистка добавила, что Киркоров является одним из самых преданных фанатов Евровидения, и поэтому заслуживает того, чтобы быть "президентом" этого конкурса.

Филипп меня во всем поддерживал. Я считаю, что для меня он был лучиком света. Он полностью курировал подготовку к конкурсу. Уверена, что Филипп душу положит, отдаст все свое сердце, лишь бы Сергей выступил достойно и у него было все самое лучшее. Киркоров - настоящий фанат "Евровидения". Я считаю, что он должен стать президентом этого конкурса, чтобы кайфовать, каждый год выставлять баллы молодым исполнителям и во всем их поддерживать. Филипп влюблен в этот конкурс по-настоящему. Другого такого человека я не знаю", - подытожила артистка.

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