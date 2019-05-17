17 мая на остановке "Юбилейная" в Днепропетровской области произошла авария. Маршрутка выехала на тротуар, где в этот момент стояли люди.

Как сообщает "Первый Криворожский", столкнулись маршрутное такси, следующее по маршруту №261, и автомобиль Geely. На момент аварии в салоне маршрутного такси были пассажиры.

Как стало известно, водитель маршрутного такси ехал на "желтый" сигнал светофора. Водитель за рулем Geely поворачивал в сторону улицы Содружества. По словам очевидцев происшествия, водитель за рулем легковушки не пропустил маршрутку №261.

От силы удара маршрутка вылетела с проезжей части на тротуар. В результате столкновения, по предварительной информации, пострадали два человека. Среди пострадавших - пассажир маршрутного такси и водитель Geely, которая находится в шоковом состоянии.



На месте работают сотрудники бригады скорой помощи, полицейские, следователи и нацгвардейцы.

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