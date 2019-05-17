В Кривом Роге маршрутка въехала в остановку с людьми (видео) [ Редактировать ]
17 мая на остановке "Юбилейная" в Днепропетровской области произошла авария. Маршрутка выехала на тротуар, где в этот момент стояли люди.
Как сообщает "Первый Криворожский", столкнулись маршрутное такси, следующее по маршруту №261, и автомобиль Geely. На момент аварии в салоне маршрутного такси были пассажиры.
Как стало известно, водитель маршрутного такси ехал на "желтый" сигнал светофора. Водитель за рулем Geely поворачивал в сторону улицы Содружества. По словам очевидцев происшествия, водитель за рулем легковушки не пропустил маршрутку №261.
От силы удара маршрутка вылетела с проезжей части на тротуар. В результате столкновения, по предварительной информации, пострадали два человека. Среди пострадавших - пассажир маршрутного такси и водитель Geely, которая находится в шоковом состоянии.
На месте работают сотрудники бригады скорой помощи, полицейские, следователи и нацгвардейцы.
Раньше сообщалось о том, что в Кривом Роге женщина на ходу выпрыгнула из авто. А также в Киеве из-за ДТП срочно госпитализировали ребенка.
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