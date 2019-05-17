Сестра заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила гражданство Украины. Сенцов находится в российском плену уже 5 лет.

О том, что стала гражданкой Украины, сестра Сенцова рассказала на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Сенцова арестовали пять лет назад.