Сестра Сенцова получила украинское гражданство [ Редактировать ]
Фото: Facebook
Сестра заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила гражданство Украины. Сенцов находится в российском плену уже 5 лет.
О том, что стала гражданкой Украины, сестра Сенцова рассказала на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Сенцова арестовали пять лет назад.
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