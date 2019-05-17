Порошенко уволил руководителя Нацинститута стратегических исследований [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко освободил Ростислава Павленко от должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. Соответствующие тексты указов №244 / 2019 и 245/2019 размещены на сайте Главы государства, передает "УНН".
Согласно указу №244 / 2019, Порошенко освободил Ростислава Павленко от должности директора Национального института стратегических исследований согласно поданному им заявлению.
Приказом №245 / 2019 Глава государства поручил временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Василия Яблонского - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований.
Ранее сообщалось, что Порошенко уволил посла Украины в Китае.
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