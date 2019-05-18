Безусловно, магазинная косметика промышленного производства не состоит только лишь из натуральных компонентов. Поэтому в весенний период уход для особо чувствительной кожи лица лучше всего проводить с помощью домашней косметики, которая состоит из проверенных продуктов, безопасных для нежной, не защищенной кожи, передает golos.ua.

Есть несколько действенных и простых рецептов. Дома можно своими руками сделать себе отшелушивающую витаминную маску. Возьмите 20 мл оливкового масла и половину мякоти грейпфрута. Взбейте все это блендером до образования кашицы. Нанесите на кожу лица приготовленную маску. Оставьте маску на 15 минут. Массирующими движениями смойте водой комнатной температуры.

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Также дома можно приготовить питательную маску для лица. Возьмите жирный творог - две столовые ложки, столько же молока и чайную ложку меда. Соедините творог с теплым молоком, добавьте туда жидкий мед. Теперь нанесите состав на лицо, через 20 минут умойтесь теплой кипяченой водой.

Моно воспользоваться и универсальной питательной маской. Возьмите оливковое масло, мед и лимонный сок, а также молотые овсяные хлопья. Эти ингредиенты смешайте до образования пастообразной консистенции. Нанесите маску на 15 минут на кожу. Смойте теплой водой.

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