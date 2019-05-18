Как ухаживать за чувствительной кожей в домашних условиях [ Редактировать ]
Безусловно, магазинная косметика промышленного производства не состоит только лишь из натуральных компонентов. Поэтому в весенний период уход для особо чувствительной кожи лица лучше всего проводить с помощью домашней косметики, которая состоит из проверенных продуктов, безопасных для нежной, не защищенной кожи, передает golos.ua.
Есть несколько действенных и простых рецептов. Дома можно своими руками сделать себе отшелушивающую витаминную маску. Возьмите 20 мл оливкового масла и половину мякоти грейпфрута. Взбейте все это блендером до образования кашицы. Нанесите на кожу лица приготовленную маску. Оставьте маску на 15 минут. Массирующими движениями смойте водой комнатной температуры.
Также дома можно приготовить питательную маску для лица. Возьмите жирный творог - две столовые ложки, столько же молока и чайную ложку меда. Соедините творог с теплым молоком, добавьте туда жидкий мед. Теперь нанесите состав на лицо, через 20 минут умойтесь теплой кипяченой водой.
Моно воспользоваться и универсальной питательной маской. Возьмите оливковое масло, мед и лимонный сок, а также молотые овсяные хлопья. Эти ингредиенты смешайте до образования пастообразной консистенции. Нанесите маску на 15 минут на кожу. Смойте теплой водой.
Ранее сообщалось о каких опасных заболеваниях сигнализирует цвет кожи.
по теме
Потеря обоняния: названы основные причины
Обоняние - важная составляющая жизни каждого человека
Стресс ускоряет процесс старения - ученые
Ученые из США провели исследование скорости старения человеческих клеток при воздействии внешних фактором
Как понизить давление без лекарств
Люди, страдающие от периодического повышения давления, могут его нормализовать несколькими способами
Какое блюдо поможет в похудении: диетологи раскрыли секрет
Эксперты в области красоты и здоровья озвучили новость, которая станет приятным известием для многих
Какие продукты снижают артериальное давление: ответ медиков
Повышенное артериальное давление можно снизить и при помощи доступных и всем знакомых средств