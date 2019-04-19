Мед с водой: раскрыты полезные свойства напитка [ Редактировать ]
Вода важна для организма, так как поддерживает все функции. Однако воду можно сделать еще полезнее. Достаточно в нее добавить меда. Выпивая ежедневно стакан теплой воды с медом, вы можете улучшить свое здоровье и защитить себя от болезней, пишет SiteUA.org.
1. Уменьшается вздутие живота
Если у вас есть такая проблема, постоянно выпивайте стакан медовой воды - мед нейтрализует газы, а вы быстро почувствуете легкость.
2. Укрепляется иммунная система
Мед оказывает впечатляющее благотворное влияние на иммунитет. Чтобы извлечь максимальную пользу, старайтесь покупать натуральный органический мед, именно он лучше всего борется с бактериями. В таком меде полно энзимов, витаминов и минералов, которые и защитят вас от ненавистных микробов.
3. Выводятся токсины
Мед и вода - лучшая комбинация для вымывания токсинов из организма. Такое сочетание окажет еще и отличный мочегонный эффект.
4. Кожа станет светлее и чище
Мед - натуральный антиоксидант, который помогает вымывать токсины, а благодаря антибактериальным свойствам, мед помогает поддерживать кожу чистой и светлой.
5. Снизится вес
Натуральные сахара, содержащиеся в меде, помогут понизить тягу к сладостям. Если вы замените сладкие напитки водой с медом, то сможете уменьшить потребляемые калории аж до 64%.
6. Отрегулируется уровень сахара в крови
Сочетание фруктозы и глюкозы помогает регулировать уровень сахара в крови, а также понижает содержание холестерина.
7. Профилактика сердечных заболеваний
Флавоноиды и антиоксиданты, содержащиеся в меде, помогают предотвратить или уменьшить риск сердечных заболеваний. Исследования показали, что мед "укрощает" процессы окисления плохого холестерина в организме человека, а такой холестерин наносит немало вреда сердцу и может привести к сердечным приступам.
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