Политическая партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) будет участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщает "Укринформ".

"Партия УДАР будет однозначно принимать участие в выборах в Верховную Раду", - сказал Кличко.

В то же время он вспомнил о брате Владимире: "Что касается Владимира, то ему не безразличны процессы, которые происходят в Украине, он всегда меня поддерживал, он патриот и делает всё для того, чтобы Украина стала по-настоящему европейской страной", - сказал он.

При этом мэр Киева не дал прямого ответа относительно участия брата в политических процессах: "Думаю, что он сам сможет ответить. Это будет некорректно за него отвечать", - добавил мэр Киева.

Раньше сообщалось о том, что Вакарчук представил свою команду на выборы в Раду. А также Вакарчук завел аккаунт в Instagram и записал видеообращение к украинцам.