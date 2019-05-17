Свої політичні плани нарешті прояснив співак Святослав Вакарчук. Цього тижня він представив команду для участі у виборах Верховної Ради, коли б вони не відбулися - достроково чи восени.

Партія Вакарчука отримала назву - "Голос". Мається на увазі, що Вакарчук хоче зробити так, щоб держава почула голос кожного, хто підтримає його команду. Разом із ним до парламенту підуть люди на кшталт Ярослава Юрчишина або Юлії Клименко. Серед пріоритетів Вакарчука - рух України до Європи.