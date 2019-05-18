У Литві відкрили виставку унікальних ікон з України [ Редактировать ]
У Литві відкрили виставку українських янголів. Колекцію привезли спеціально з України, з приватного музею Ольги Богомолець. На кожній іконі - зображення янголів.
Вони - своєрідні обереги українських осель у різних регіонах. Ікони унікальні, прикрашені орнаментом та виконані у своєрідній манері.
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