Чи можна грати у футбол силою розуму? Де можна скуштувати яйце дракона? Та чому Кім Кардашьян та Каньє Вест назвали дитину на честь Псалтиря?

Про це та інше - в нашому огляді.

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У Китаї розпочався Чемпіонат з футболу серед роботів. За перемогу боролися 400 автономних робо-футболістів із 10 країн світу. Змагання відбулися в кількох категоріях - залежно від розміру та форми роботів: від малих - близько 20 сантиметрів зростом, до роботів-гуманоїдів. Футбольний чемпіонат RoboCup заснували понад 20 років тому з амбіційною метою - створити команду роботів-футболістів, які до 2050 року зможуть здобути перемогу в людей на Чемпіонаті світу.

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У футбол можна грати силою розуму. У Франції розробили пристрій, який дозволяє рухати м'яч без допомоги ніг чи рук - подумки. До потилиці та вух гравця приєднують 3 електродні датчики. Вони зчитують сигнали первинної кори головного мозку, яка отримує та опрацьовує візуальну інформацію. Таким чином спеціальний комп'ютер розуміє, чого хоче гравець, надсилає відповідний сигнал м'ячу, і той рухається в потрібному напрямку. Компанія-розробник пристрою планує комерціалізувати продукт і розповсюдити його до 2021 року.

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У воронів Лондонського Тауера вперше за 30 років народилися пташенята. Батьками чотирьох вороненят стали двоє птахів Хугін і Мугін, що з давньоісландської перекладається як "Думка" і "Пам'ять". Одного з пташенят залишать у фортеці, оскільки він вилупився в День святого Георгія - покровителя Англії. Решту - віддадуть людям. За легендою, чорні ворони Тауера оберігають Лондон. Якщо їх стане менше шести, на Британію чекає нещастя. Тож найближчим часом майбутнє країни в безпеці.

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Напередодні фіналу кіносаги "Гра престолів" нью-йоркські пекарні пропонують фанатам тематичні тістечка і торти. Фруктові кекси з "драконячим" лимоном та "крижаною" глазур'ю продаються не менш успішно, ніж інша сувенірна продукція серіалу. Також пекарня пропонує тістечка із зображенням гербів ворогуючих родів Вестеросу - Старків, Таргарієнів і Ланістерів. Коштують такі смаколики близько п'яти доларів. А за 125 можна скуштувати свіжоспечене яйце дракона - 20-сантиметровий торт, вкритий бельгійським шоколадним кремом і зеленою цукровою лускою дракона.

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У швейцарських кінотеатрах можна буде переглядати фільми в ліжку. В комуні Шпрайтенбах відкрився кінозал під назвою "VIP-спальня", обладнаний 11 двоспальними ліжками з подушками й тумбочками. На вході всім відвідувачам видають капці. Постільну білизну змінюють у перервах між кожним сеансом. Коштує VIP-квиток 48 доларів і включає безкоштовні закуски та напої.

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Кім Кардаш'ян і Каньє Вест обрали ім'я четвертій дитині. Зоряна пара вирішила назвати сина Псалм - на честь Псалтиря - біблійної книги молитов. Причиною такого вибору стало захоплення Каньє релігією. Віднедавна репер влаштовує публічні недільні служби в супроводі госпел-хору та навіть хоче відкрити власну церкву. На світ дитина з'явилася за допомогою сурогатної матері. Батьки вже виховують двох синів - Чикаго і Сейнта, а також доньку Норт.