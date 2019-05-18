В Австрии объявили о досрочных выборах: что известно [ Редактировать ]
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции, что повлечет за собой досрочные выборы в Австрии.
По его словам, досрочные выборы должны состояться "как можно скорее".
Народная партия канцлера Себастьяна Курца больше не намерена сотрудничать в правительстве с Партией свободы, лидер которой, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, был вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала, связанного с россиянкой.
Напомним, 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции. У Верховной Рады будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство.
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