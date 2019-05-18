Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции, что повлечет за собой досрочные выборы в Австрии.

По его словам, досрочные выборы должны состояться "как можно скорее".

Народная партия канцлера Себастьяна Курца больше не намерена сотрудничать в правительстве с Партией свободы, лидер которой, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, был вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала, связанного с россиянкой.

Напомним, 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции. У Верховной Рады будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство.