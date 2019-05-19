В Раде состоится репетиция инаугурации: Зеленского не будет - СМИ [ Редактировать ]
19 мая в здании Верховной Рады Украины состоится репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, сообщает "Унн" со ссылкой на личные источники.
"Планируется репетиция большая, ближе к вечеру, Зеленского на ней не будет, такая информация по состоянию на сейчас", - сообщил собеседник агентства.
По информации собеседника, участие в репетициях примут все структуры, задействованные в процедуре инаугурации президента.
Сейчас под зданием ВРУ уже есть монтажные элементы, которые используются для обустройства сцены.
Отметим, команда Зеленского анонсировала свою медиа-зону под Верховной Радой, также журналистам дадут доступ в здание Рады.
Раньше сообщалось о том, что Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.
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