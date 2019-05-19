Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал успешного правления новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому.



"Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе помогает в работе", – сказал Порошенко в видеообращении, опубликованном в Facebook.



Порошенко отметил, что смена власти является признаком принадлежности украинцев к европейской нации.



"Демократию мы сохранили даже в условиях российской агрессии. Завтра власть переходит к новому президенту, которого вы выбрали на честных и свободных выборах", – сказал он.

Стоит отметить, что на официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича. Инаугурация пройдет 20 мая в Киеве.