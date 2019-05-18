"Горяча и бешена": Лобода в бикини взбудоражила фанатов [ Редактировать ]
Известная украинская певица Светлана Лобода не перестает удивлять своих поклонников провокационными фото. На этот раз звезда опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует в открытом купальнике.
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Фанаты Светланы оценили ее откровенный образ и очередной раз восхитились ее стройной подтянутой фигурой.
"Какая же хорошенькая без макияжа", "Какая ты класная", "Горяча и бешена", "Ой, шикарная какая", "Секси".
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