Известная украинская певица Светлана Лобода не перестает удивлять своих поклонников провокационными фото. На этот раз звезда опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует в открытом купальнике.

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Фанаты Светланы оценили ее откровенный образ и очередной раз восхитились ее стройной подтянутой фигурой.

"Какая же хорошенькая без макияжа", "Какая ты класная", "Горяча и бешена", "Ой, шикарная какая", "Секси".

Ранее мы писали о том, что Галкин показал милое фото с Пугачевой, а также Maruv на пуантах представила новый клип.