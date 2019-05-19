Двойняшки Елены Кравец покорили соцсети: актриса показала подросших малышей (фото) [ Редактировать ]
Фото двойняшек Елены Кравец вызвали восторг подписчиков звезды "95 квартала". Ведь актриса до недавнего времени тщательно берегла все то, что связано с ее младшими детьми. О двойняшках Елены Кравец было мало информации, а фотографий не было и вовсе. И вот с недавнего времени Елена Кравец стала выкладывать снимки с малышами. Причем лица на фото уже не скрываются. Все увидели, как выглядят маленькие Ваня и Катя.
Серией снимков Елена Кравец поделилась на своей странице в Facebook. Актриса также рассказала о семейном отдыхе. Кравец для поездки выбрала Украину, популярный курорт Коблево. Здесь звезда и ее семья решили открыть сезон летнего отдыха.
Подписчики актрисы пришли в восторг от кадров с малышами и написали, что дети у знаменитости очень милые и красивые. "Сладкие детки"; "Клевые"; "Мимимишные фото", - пишут восторженные подписчики звезды.
Раньше сообщалось о том, что Елена Кравец обескуражила поклонников элегантным нарядом. А также рассказала о своих тайных желаниях.
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