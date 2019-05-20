В воскресенье, 19 мая на автодороге Доброполье-Лиман в ДТП погибла семья с 5-летним ребенком, сообщает "УНН".

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"Вчера, 19 мая, около 10 вечера на автодороге Доброполье-Лиман возле станции "Брусино" автомобиль Infiniti в котором находились жители Донецка, выехал на обочину и перевернулся. В результате аварии 42-летний водитель и 40-летняя пассажирка погибли на месте. Их детей, 10-летнюю девочку и 5-летнего мальчика доставили в больницу. Сегодня утром от полученных травм последний скончался", - говорится в сообщении.

За жизнь девочки борются медики. По предварительным данным автомобиль выехал в кювет и перевернулся.

Ранее сообщалось, что под Кривым Рогом школьник сорвался с обрыва и погиб.