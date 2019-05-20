Президента США готуються прийняти в Лондоні. Трамп із дружиною прибудуть до британської столиці, на запрошення королеви Єлизавети Другої, з триденним державним візитом. Це станеться рівно за два тижні.

Втім, паралельно з офіційною підготовкою, триває активна організація протестів. Що чекає на Трампа у Великій Британії, з Лондона, - розкаже Світлана Чернецька.

До запуску - готова. Шестиметрова повітряна куля у вигляді немовляти Трампа знову стане центром протестів у Лондоні. Торік американський президент відвідав Британію з робочим візитом. І на всьому маршруті його супроводжували мітинги та протести.

"Минулого разу Трамп сказав, що через цю повітряну кулю він відчуватиме себе небажаним гостем, тож навіщо йому їхати до Лондона? Саме це й стало причиною запуску її знову. Є поняття, значно важливіші, ніж "особливі" стосунки між Британією та США", - говорить Метт Боннер, дизайнер повітряної кулі.

Цього разу візит Трампа буде набагато помпезнішим. За статусом, це вже не робочий візит, а державний. Тож американський президент з дружиною проїде центром Лондона в позолоченій кареті. На його честь гримітимуть гармати у Гайд-парку.

А в Букінгемському палаці Її Величність проведе державний банкет. На нього запросять 150 високоповажних гостей.

Втім, виступити зі зверненням до парламенту американському президенту не вдасться. Йому в такій честі відмовили ще два роки тому.

"Звернення будь-якого закордонного лідера до обох палат парламенту - це не автоматичне право, а заслужена честь. Ми цінуємо наші стосунки зі США, втім наполягаємо, що наше протистояння расизму та сексизму, наша підтримка рівності перед законом та незалежної судової системи - вкрай важливі в Палаті громад", - наголошує Джон Беркоу, спікер Палати громад парламенту Великої Британії.

Не пощастить Трампові й заночувати в Букінгемському палаці. На відміну від попередників - Барака Обами і Джорджа Буша - Її Величність не запросить його до своїх покоїв, бо східне крило палацу на ремонті. Тож Трампу запропонують альтернативу.

Ще багато подробиць візиту Трампа залишаються засекреченими. Торік він узагалі не потикався до центру Лондона, щоб уникнути масштабних протестів.