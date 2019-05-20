У Харкові невідомі підпалили намет "Все для перемоги". Це сталося опів на п'яту ранку. У наметі саме були чергові волонтери. Разом із поліцейськими, які також чергували на площі, їм вдалося загасити вогонь.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне знищення майна". Вилучили відео з камер спостереження. Волонтери кажуть, що це був підпал. Нападники на місці залишили рюкзак з невідомою речовиною.

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" встановили в середмісті Харкова п'ять років тому. Тут волонтери збирають допомогу для українських військових та проводять патріотичні акції. Проте від початку травня міська влада розпочала цілу кампанію, щоб прибрати шатро.

Спершу нібито була петиція від харків'ян. Потім чиновники пропонували євромайданівцям піти добровільно. Тоді на захист намету вийшли понад півтисячі містян. У п'ятницю Окружний адміністративний суд постановив - намет не чіпати.

"Через шість хвилин наші підрозділи були на місці, дії волонтерів, а також дії представників нацполіції, вони практично локалізували цю пожежу. Практично ліквідували її", - повідомив Ігор Лупандін, помічник начальника управління ДСНС України в Харківській області.

"Ось цей слід - це жирний слід. Такий залишає або соляра, або бензин, або масло, або ще щось таке. Рюкзак от тут валявся, за сітками. В ньому пляшка така, півторалітрова з під води. Може це він і був. З якого поливали... хто знає", - заявив Борис Редін, співорганізатор пікету "Все для перемоги".