Россию обвинили в нарушении воздушной границы [ Редактировать ]
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы балтийской республики. Послу России в Таллине Александру Петрову уже вручили ноту по факту произошедшего 20 мая, пишет gazeta.ru.
Самолет Ту-154, принадлежащий ВМФ России, нарушил воздушную границу Эстонии рядом с островом Вайндлоо. В воздушном пространстве балтийской республики он провел менее одной минуты, сообщили в эстонских Силах обороны.
По информации военных, российский самолет находился там с включенным транспондером и следовал по представленному плану полета, но при этом не поддерживал связь по радио с эстонской диспетчерской службой.
На днях возле украинской границы произошло землетрясение. Также сообщалось, что на украино-румынской границе разбился вертолет.
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