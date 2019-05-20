Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы балтийской республики. Послу России в Таллине Александру Петрову уже вручили ноту по факту произошедшего 20 мая, пишет gazeta.ru.

Самолет Ту-154, принадлежащий ВМФ России, нарушил воздушную границу Эстонии рядом с островом Вайндлоо. В воздушном пространстве балтийской республики он провел менее одной минуты, сообщили в эстонских Силах обороны.

По информации военных, российский самолет находился там с включенным транспондером и следовал по представленному плану полета, но при этом не поддерживал связь по радио с эстонской диспетчерской службой.

На днях возле украинской границы произошло землетрясение. Также сообщалось, что на украино-румынской границе разбился вертолет.