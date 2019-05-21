В понедельник, 20 мая, около 21:15, в Днепре на улице Василия Сухомлинского, 58, столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл Kawasaki. В результате аварии пострадал мотоциклист - его забрала скорая, сообщает "Информатор".

Как рассказали патрульные, предварительно, Toyota ехала по Сухомлинского в направлении Слобожанского проспекта, а мотоцикл двигался навстречу.

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Когда автомобиль поворачивал налево на улицу Строителей, то не пропустил мотоцикл - и произошла авария.

Парня, который был за рулем мотоцикла, забрала скорая. Он, по предварительной информации, получил перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге трагически погиб школьник, а также под Харьковом авто с военными попал в ДТП.