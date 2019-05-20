В Киеве произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 мая, произошло серьезное ДТП возле станции метро Выдубичи в Киеве, есть пострадавший, сообщает golos.ua.
По предварительным данным, известно, что мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте, у метро Выдубичи, но не успел - его сбил автомобль.
Пострадавший без сознания, с открытым переломом ноги. На месте работала патрульная полиция и медики.
Ранее сообщалось, что под Донецком трагически погибла семья с ребенком, а также под Кривым Рогом школьник сорвался с обрыва и погиб.
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